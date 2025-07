A conversa de Tencati com o goleiro Gustavo e os ajustes que o treinador fez no Juventude

Gustavo segue como titular do Ju até a contratação de um goleiro. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Não é novidade para ninguém que o Juventude busca a contratação de um goleiro para o restante da temporada. O clube esteve próximo de fechar com o paraguaio Gatito Fernández, mas o Cerro Porteño dificultou a liberação. O clube segue atento ao mercado e deve anunciar em breve um jogador em nível de titularidade.

Mas como fica a cabeça do atual titular, Gustavo, que estará em campo na segunda-feira (14), diante do Sport? O técnico Claudio Tencati, que trabalhou com o goleiro também no Criciúma, foi claro quanto à conversa que teve com Gustavo.

— Eu falei: "Gustavo, a gente vai buscar um goleiro no mercado, que vai concorrer com você, vai brigar com você", como também tem o Ruan (Carneiro) hoje ali, e ao mesmo tempo o Zé (Henrique), que são os goleiros, mas na verdade o Gustavo está um passo à frente dos demais — revelou o técnico, que completou:

Leia Mais Técnico do Juventude projeta equipe com mudanças para encarar o Sport

— Ah, mas vai trazer o goleiro para ser titular? Tudo depende de quem vir também, se vai botar a camisa 1 e dizer "se é minha ou não", ou se vai abrir uma concorrência. Se agora, nessa retomada, ele falar assim: "a camisa 1 é minha, quem vier vai ter que sofrer para pegá-la de mim porque eu vou dar o meu melhor", então o futebol ele é aberto a isso.

Definição da defesa e ataque

Zagueiro Marcos Paulo será mantido na equipe alviverde. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O treinador alviverde fará três mudanças na defesa para a partida com o Sport. Além de Gustavo reassumir o gol no lugar de Marcão, Reginaldo entra na vaga de Ewerthon, que está lesionado, e Marcelo Hermes está ganhando a posição de Alan Ruschel. Mas a ideia de Tencati é manter a dupla de zaga, formada por Wilker e Marcos Paulo.

— A gente fez uma mescla nesse período, oportunizando a todos, então casamos ali as parcerias de duplas de defesa. O Sam acabou de voltar de novo a ter um incômodo, e não fez as atividades, não participou de nenhum jogo-treino, então nesse momento está no processo de recuperação ainda. Hoje é uma concorrência sadia entre Abner, ao mesmo tempo o Wilker e ao mesmo tempo o Marcos Paulo. O Abner já cresceu de novo, já está no desenvolvimento — admitiu Tencati, que concluiu:

— O Marcos Paulo fez os três jogos comigo, tem crescido bastante. Um zagueiro rápido, e eu gosto de ter esse casamento, de um jogador já mais experiente, um jogador mais posicional, e um zagueiro rápido, que sai para perseguir, que sai para fazer cobertura, e o Marcos Paulo faz isso. Às vezes o que teria que ocorrer, quando joga Abner e o Wilker, é deslocar o Wilker para a esquerda e o Abner vir para a direita, porque o Abner tem dificuldade para jogar na esquerda.

E sobre o sistema ofensivo, o treinador comentou sobre as opções que ganha com Rafael Bilu e Gabriel Veron para o decorrer do Brasileirão.

— O Bilu vinha performando muito bem nos treinamentos, teve um trauma no joelho ali no treinamento, e isso ocasionou de ele ficar fora uns dias tratando, vamos ver se a gente consegue recuperá-lo. O Veron a mesma coisa, é uma outra opção importante de beirada também. Sempre ter essas parcerias com dois, então no caso o Taliari e ao mesmo tempo o próprio Gilberto, como também de um meia. Tenho feito muito ali, Nenê com o Babi, já fiz Nenê com o Taliari e Nenê com o Gilberto.

Para enfrentar os pernambucanos, caso Veron não tenha condições legais, a ideia do treinador será manter Batalha ao lado de Taliari e Gilberto.