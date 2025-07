11ª edição da Sparkling Night Run tem novidades no percurso em Bento Gonçalves

A Sparkling Night Run, tradicional corrida de rua noturna de Bento Gonçalves, está renovada para 2025. Depois de celebrar sua maior edição no ano passado, quando recebeu mais de mil participantes, a prova terá novidades nesta edição.

A programação terá como inédito ponto de encontro a Praça Achyles Mincarone, onde serão as largadas, chegadas e todas as atrações pré e pós-prova.

A Sparkling será dia 25 de outubro, em Bento Gonçalves, e vem com novidades no trajeto dos percursos de 3km, 5km, 10km e 21km, e mantém as já consagradas modalidades corrida, caminhada e kids. Por lá, os participantes encontrarão também área de descanso e espaço para reposição das energias.