10ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul terá maior número de participantes da história

A Meia Maratona de Caxias do Sul alcançará um marco histórico em 2025. Em sua 10ª edição, a prova já registra um número recorde de participantes confirmados. Com isso, supera os dados dos anos anteriores e consolida-se como um dos principais eventos esportivos da Serra Gaúcha.

Pela primeira vez, a competição ultrapassa a marca de 3 mil inscritos. Ao todo, já são mais de 3,2 mil atletas garantidos nas quatro categorias disponíveis: 3,4 km para classes funcionais com uso de cadeira de rodas, 5 km e 10 km (rústica), além da tradicional meia maratona, 21 km.

— Já temos o recorde do ano passado batido e já é a maior Meia Maratona da história. Temos gente escrita de pelo menos 10 estados do Brasil. A nossa previsão de inscrições é entre 3,8 mil e 4 mil atletas. Só temos que agradecer a todos os corredores, essa grande legião de corredores de Caxias, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Agradecemos todos os patrocinadores que confiaram no nosso trabalho — comemorou Winston Rodrigues, presidente do Clube de Corredores de Caxias do Sul.

O crescimento em relação ao ano passado é expressivo. Em 2024, foram 2,5 mil inscritos, o que representa um aumento de 28% dos participantes confirmados até o momento. A tendência é de que esse número cresça ainda mais nas próximas semanas. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de setembro, com limite total de 4,5 mil vagas.

Desde sua estreia em 2015, com pouco mais de 700 atletas, a Meia Maratona de Caxias do Sul registra crescimento constante no número de inscritos. Após oscilações nos anos seguintes e uma edição virtual em 2020 devido à pandemia, a prova retomou sua trajetória de alta.

Em 2023, foram 1,6 mil participantes, número que saltou para 2,5 mil em 2024. Agora, em 2025, a 10ª edição já contabiliza 3,2 mil atletas confirmados e ainda pode crescer, já que as inscrições seguem abertas até setembro.

A Meia Maratona de Caxias do Sul integra o calendário oficial de eventos do município e é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SMEL), do Clube de Corredores e do Sesc.

Crescimento de inscritos

2015 - 1ª edição - Mais de 700 atletas

2016 - 2ª edição - 1,1 mil atletas

2017 - 3ª edição - 1,3 mil atletas

2018 - 4ª edição - 1,3 mil atletas

2019 - 5ª edição - 1,5 mil atletas

2020 - 6ª edição - prova virtual na pandemia

2022 - 7ª edição - 1,2 mil atletas

2023 - 8ª edição - 1,6 mil atletas

2024 - 9ª edição - 2,5 mil atletas

2025 - 10ª edição - 3,2 mil atletas (ainda pode aumentar)

Como participar da Meia Maratona de Caxias do Sul

Período de inscrições: