Volante uruguaio deve ser o substituto de Caíque no Juventude

Jogador de 31 anos está na lista de possíveis reforços do Verdão. Banfield / Divulgação

A venda do volante Caíque para o Grêmio está próxima de ser concretizada. Nesta terça-feira (24), as tratativas com o Tricolor avançaram e devem ser concluídas nas próximas horas. O Verdão receberá os R$ 5 milhões do Tricolor e mais dois atletas. Um deles será o lateral-esquerdo Luan Cândido. O outro não será mais João Lucas.

O Grêmio ofereceu o goleiro Adriel, cedido por empréstimo até o final da Série B ao Athletic-MG, o meia Nathan e o atacante André Henrique, conforme divulgou o repórter Saimon Bianchini, em GZH.

No entanto, o substituto para o titular do meio-campo do Juventude virá do Uruguai. O departamento de futebol alviverde negocia com o volante Yonatan Alexis Rodríguez Benitez, 31 anos. A informação foi divulgada pelo Esporte Serra e confirmada pela Pioneiro.

O atleta pertence ao Nacional. Ele entrou em campo em 12 jogos na temporada pelo clube do país vizinho. Na carreira, ele defendeu ainda dois clubes argentinos, o Banfield e o Gimnasia. Quando defendeu o Banfield, o atleta chegou a ficar mais de um mês com salário atrasado. Insatisfeito, ele chegou a treinar em separado do elenco.