Volante do Caxias projeta sequência da Série C: "Temos o primeiro objetivo dos 21 pontos"

Passadas oito rodadas da Série C do Brasileiro, o Caxias tem a segunda melhor campanha dentre os 20 clubes que disputam a competição . O time de Júnior Rocha ainda terá a chance de assumir a liderança na nona rodada, diante do Botafogo, na Paraíba.

Para que isso aconteça, basta um empate grená contra os paraibanos, combinado a uma derrota da Ponte Preta para o ABC, no Moisés Lucarelli. A equipe de Campinas tem 16 pontos contra 15 do Caxias e as mesmas cinco vitórias, mas com saldo de gols inferior: dois contra quatro do time de Júnior Rocha