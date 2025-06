Vice de futebol do Juventude projeta número de reforços e comenta sobre mais saídas do elenco

Almir Adami projeta contar com reforços já na reapresentação do elenco. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Juventude terá caras novas na retomada do Campeonato Brasileiro na metade do mês de julho. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o vice de futebol alviverde projetou até sete contratações para o time reagir na Série A.

— Eu acho que agora que os clubes fizeram as suas avaliações também, então estão colocando os atletas disponíveis no mercado e a partir disso começam as movimentações. Então, se eu for te dizer quantos atletas o Juventude tem, eu te diria assim, a gente está em busca de seis a sete atletas para repor os atletas que saíram do clube dentro daquelas posições em todos os setores que a Juventude julga sejam necessários para qualificar ainda mais o plantel e tornar ele mais competitivo — declarou Almir Adami, que completou:

— Temos alguns atletas encaminhados, sim, mas gostaria até de não dizer a quantidade, porque o atleta encaminhado é uma situação, o atleta contratado é bem diferente e a gente também tem que aguardar algumas situações para esses atletas poderem estar com os contratos assinados.

POSIÇÕES

A reapresentação do elenco do Juventude para a intertemporada será na próxima segunda-feira (23). A ideia é já contar com alguns nomes novos para o técnico Claudio Tencati. A direção evita falar quantos nomes estão bem encaminhados, mas uma posição é prioridade, o ataque:

— Hoje a gente busca extremas para substituir os dois que saíram do Juventude, que foi o Peterson e o Garcez, e tu vai no mercado, é uma posição que a maioria dos outros clubes também buscam. Então é difícil de tu encontrar isso no mercado brasileiro e até no mercado sul-americano. Os atletas do mercado sul-americano que estão se destacando, eles já começam a ter uma pretensão salarial acima do que eles pediam no ano passado.

MAIS SAÍDAS?

A balança alviverde está mais pesada no lado das saídas. Oito jogadores já deixaram o clube e nenhum reforço foi confirmado. Já se despediram do Estádio Alfredo Jaconi: Kawan, Gabriel Souza, Felipinho, Kelvi, Davi Góes, Jean Carlos, Petterson e Maurício Garcez.

Entre os nomes que deixaram o clube, o jovem volante Davi Góes foi emprestado ao Palmeiras com valor de venda fixado. O meia Jean Carlos foi negociado com Criciúma por R$ 500 mil. A lista de saídas ainda pode aumentar com a possível venda de Caíque ao Grêmio por R$ 5 milhões e a vinda de dois atletas do Tricolor.

— Situações assim de saída podem acontecer, assim como pode ter vendas, como a situação do Caíque, Abner, pode ter outros atletas também, podem ter propostas para outros atletas do grupo, isso aí é normal. O objetivo do Juventude é sempre manter os principais atletas, mas se essa negociação for para algum atleta que a gente considera que possa liberar, não vamos se opor e vamos liberar, mas sempre buscando depois uma reposição — analisou Almir Adami, vice de futebol, que justificou as outras liberações: