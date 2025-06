Veranópolis vence, Glória empata e Esportivo é goleado na Divisão de Acesso

Glória teve a estreia do técnico Júlio César Nunes. Renata Medina / Inter SM / Assessoria

Dos três serranos que entraram em campo na noite desta quarta-feira (11) pela sexta rodada da Divisão de Acesso, só um saiu vitorioso. Foi o Veranópolis, que derrotou o Novo Hamburgo, no Estádio Antônio David Farina, por 1 a 0.

O gol foi marcado por Romário, aos cinco minutos do segundo tempo, aproveitando rebote do goleiro adversário. A vitória fez o VEC saltar para nove pontos e ingressar no G-8 da competição. No domingo (15), o pentacolor volta a jogar em casa e recebe o Lajeadense, às 15h.

Em Santa Maria, o Glória até saiu na frente, com gol de Zizu, na primeira etapa, mas ficou no 1 a 1 com o Inter-SM, no Estádio Presidente Vargas. O jogo marcou a estreia do técnico Júlio César Nunes no Leão da Serra, que segue sem vencer no campeonato.

O Glória soma quatro pontos, na 13ª colocação. No domingo (15), às 15h, o rival será o embalado Gramadense, na Vila Olímpica, em Gramado.

Em Bagé, o Esportivo acabou sucumbindo diante dos donos da casa. O primeiro gol saiu em cobrança de pênalti de Jean Roberto, aos 24 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, aos 41, o atacante marcou mais uma vez e ampliou para 2 a 0. No começo da segunda etapa, Eduardo Júnior fechou o placar.