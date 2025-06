Veranópolis goleia o Lajeadense e é o único time serrano a vencer no domingo

Vec chegou à segunda vitória seguida atuando no Antônio David Farina.

A tarde de domingo (15) foi movimentada para as equipes da Serra que disputam a Divisão de Acesso 2025. Apenas o Veranópolis venceu , dos quatro representantes da Região que entraram em campo.

No Antônio David Farina, o Vec chegou à segunda vitória consecutiva na competição. A equipe de Gelson Conte goleou o Lajeadense por 4 a 0. Os gols foram de Taison aos 14 minutos, e Rômulo, aos 47, no primeiro tempo, e Renan Metz, aos 25, e Romário, aos 31, da etapa final.

No clássico serrano da sétima rodada, o Gramadense recebeu o Glória na Vila Olímpica. E as duas equipes ficaram no 0 a 0.