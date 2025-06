Venda de Caíque ao Grêmio entra na lista das maiores da história do Juventude; veja o ranking

Caíque, 29 anos, disputou 39 partidas com a camisa do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude segue ativo no mercado de transferências, e a recente venda do volante Caíque, de 29 anos, para o Grêmio, por R$ 5 milhões, entra para a lista dos maiores vendas já realizadas pelo clube. Essa transação poderá se tornar ainda mais vantajosa, podendo chegar a R$ 7 milhões. Além do valor em dinheiro, a negociação também inclui o empréstimo do lateral-esquerdo Luan Cândido.

A negociação foi fechada por R$ 5 milhões. O acordo também prevê o empréstimo de Luan com o pagamento dos salários ficando com o Tricolor. Há uma cláusula adicional: se o Grêmio não emprestar um segundo atleta ao Juventude, o clube da Capital deverá pagar mais R$ 2 milhões, elevando o valor total da transação para R$ 7 milhões.

Conheça as maiores negociações do clube alviverde:

A maior venda da história do clube continua sendo a do zagueiro Danilo Boza. O defensor foi negociado com o Urawa Red Diamonds, do Japão, por R$ 9 milhões, no início deste ano. No entanto, o Juventude ficou com 50% desse valor (cerca de R$ 4 milhões), já que os outros 50% pertenciam ao Mirassol, além da dedução de comissões de agentes.

Em 2020, a segunda maior venda do Juventude foi a do atacante Breno Lopes. O jogador foi para o Palmeiras, que comprou 50% dos direitos econômicos pelo valor de R$ 7,2 milhões. O Verdão ficou com 20% desse montante. Portanto, o clube alviverde ganhou algo em torno de 1,4 milhão com o negócio.

Neste ano, foi a vez do atacante Erick Farias. O atleta se transferiu para o Ulsan, da Coreia do Sul. Essa transação envolveu cerca de R$ 5 milhões. Erick havia sido contratado pelo Juventude em 2023 junto ao Ypiranga por aproximadamente R$ 730 mil.

Leia Mais Juventude negocia a contratação de goleiro da seleção paraguaia

Em 2022, o Bragantino contratou Sorriso por R$ 5 milhões, mantendo o Juventude com 25% dos direitos econômicos. Recentemente, o Famalicão de Portugal comprou o jogador por 1,5 milhão de Euros (aproximadamente R$ 9,45 milhões na cotação atual), garantindo ao Juventude cerca de R$ 2,4 milhões adicionais.

No ano seguinte, o centroavante Rodrigo Rodrigues foi negociado com o Espérance, da Tunísia, por cerca de 350 mil euros (aproximadamente R$ 1,84 milhão na cotação da época). O valor ficou abaixo da multa rescisória estipulada em 500 mil euros.

Por fim, na temporada passada, o jovem atacante Ruan de 19 anos foi vendido ao Portimonense, de Portugal, por um valor não divulgado, mas estimado em cerca de 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,8 milhão). O Juventude negociou 80% dos direitos econômicos do atleta.

Maiores vendas do Juventude

1º) zagueiro Danilo Boza - R$ 9 milhões (Urawa Red Diamonds, do Japão)

2º) Atacante Breno Lopes - R$ 7,2 milhões (Palmeiras)

3º) Volante Caíque - R$ 5 milhões - pode virar R$ 7 milhões (Grêmio)

4º) Atacante Sorriso - R$ 5 milhões (Bragantino)

5º) Atacante Erick Farias - R$ 5 milhões (Ulsan, da Coreia do Sul)

6º) Atacante Rodrigo Rodrigues - R$ 1,84 milhão (Espérance, da Tunísia)

7º) Atacante Ruan - R$ 1,8 milhão (Portimonense, de Portugal)