"Vários jogadores entraram a primeira vez mostrando qualidade", comemora dirigente do Caxias

O Caxias é o líder isolado da Série C do Campeonato Brasileiro passadas nove rodadas. E o Grená chegou a esta condição ao vencer o Botafogo-PB, fora de casa, de virada, por 2 a 1. E ainda teve a ajuda da Ponte Preta — que ficou no 0 a 0 com o ABC, em Campinas — para assumir a ponta da tabela.

— Na maior parte do jogo o Caxias mostrou muita qualidade, mostrou um potencial grande. Vários jogadores entraram hoje (sábado) a primeira vez mostrando qualidade. Eu sempre disse que o grupo do Caxias é um grupo bom. Tem bons jogadores. E o Caxias está no caminho de já marcar a primeira conquista. Eu acho que a torcida do Caxias está feliz, assim como eu estou — declarou o vice de futebol, José Caetano Setti, após o confronto no Estádio Almeidão.

Para atingir o primeiro objetivo e alcançar os 21 pontos conquistados na edição passada da competição — quando lutou para não cair — resta apenas uma vitória para a equipe de Júnior Rocha.

— Falta pouco pra chegar, mas ainda vamos ter que buscar. Então, a gente vai trabalhar pra chegar, pra depois ir atrás dos outros objetivos — completou Setti.