"Vamos aproveitar esse tempo para poder tirar o time dessa situação", afirma atacante do Juventude sobre período após as férias

O atacante Gabriel Taliari tem 16 jogos pelo Juventude na temporada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude está de férias. A última atividade foi na quinta-feira, no Centro de Treinamentos do Alviverde. Após o treinamento, o grupo ganhou 17 dias de descanso.

O período de 30 dias foi dividido em dois momentos devido ao Mundial de Clubes da Fifa. O segundo será depois o Brasileirão, que termina no dia 21 de dezembro.

O retorno aos trabalhos está previsto para o dia 23 de junho e será muito importante ao alviverde. O elenco terá quase três semanas de intertemporada, com dois jogos-treinos, com o técnico Claudio Tencati. Para o atacante Gabriel Taliari, o tempo de treinamentos será importante para ajustar o time tecnicamente e resgatar a confiança.

— Conforme as vitórias não vêm, acho que você acaba perdendo um pouco da confiança. Tivemos, infelizmente, duas goleadas e isso tirou uma confiança da equipe. A gente vai retomar só com vitórias, não tem outra maneira, sabemos que precisamos pontuar no campeonato. Acho que essa parada vamos ter esse tempo pra poder acertar muitas coisas que a gente precisa melhorar e pra gente sair da situação que nos encontramos — declarou Gabriel Taliari.

O retorno do Brasileirão será somente na metade de julho, quando o Juventude enfrenta adversários diretos pela permanência, Sport e Vasco, ambos no Estádio Alfredo Jaconi. Segundo Taliari, será o momento do grupo se unir até lá.

— Fechar, conversar, a gente sabe que na volta a gente tem dois jogos muito importantes contra dois concorrentes dentro da nossa casa, então a gente não pode deixar escapar esses pontos que deixamos escapar — comentou o atacante.

Desde que assumiu o Juventude, o técnico Claudio Tencati não teve um período longo de treinos. Somente na reapresentação que ele poderá trabalhar com calma e dar uma cara ao time. Questionado em que ponto o Juventude evoluiu nos três jogos com Tencati, Taliari analisou: