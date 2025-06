Vai ou fica? Os bastidores da situação que envolve Juventude, Grêmio e Caíque

Volante Caíque é titular do Juventude no Campeonato Brasileiro. Porthus Junior / Agencia RBS

O volante Caíque ficará no Juventude para a sequência da temporada? Essa é a dúvida do torcedor alviverde. O jogador, de 29 anos, voltou a atuar em maio, após quase nove meses sem jogar por conta de uma lesão. O retorno com um bom futebol despertou interesse de outros clubes. O principal é o Grêmio.

O clube porto-alegrense apresentou uma proposta ao Juventude nos últimos dias. Seriam R$ 5 milhões, mais o empréstimo de dois jogadores: os laterais João Lucas, que esteve no Verdão no ano passado, e Luan Candido, que pertence ao Bragantino.

O negócio estava encaminhado. O Juventude aceitou as condições do negócio. No entanto, segundo o colunista de GZH, Eduardo Gabardo, o Grêmio recuou nas tratativas e, com isso, existe a possibilidade da negociação não evoluir e ser concretizada.

Até às 13h15min desta quinta-feira (12), o Juventude ainda não tinha conhecimento dessa possível mudança de ideia do Grêmio dentro da negociação. O Verdão entende, até esse momento, que o negócio ainda está acontecendo, inclusive já teve uma conversa com os empresários dos laterais Luan Cândido e João Lucas, jogadores colocados pelo Grêmio no negócio.

O Ju aceitou a proposta até com a redução de valores. Uma possível mudança de cenário na negociação por parte do Grêmio deixará a situação desconfortável entre os clubes.

Caíque tem contrato com o Verdão até o final do ano e nos próximos dias já poderá assinar pré-contrato para a próxima temporada. Neste ano, disputou cinco jogos, todos no Campeonato Brasileiro. Já em 2024, antes de se lesionar, foram 34 partidas.

Capítulo anterior

A situação envolvendo Juventude, Grêmio e Caíque não é de hoje. Na semana do jogo entre os dois times no Estádio Alfredo Jaconi, vencida pelo Tricolor por 2 a 0, já havia uma primeira investida do clube da capital.

Antes do jogo realizado no dia 1º de junho, o executivo do Juventude Júlio Rondinelli, em entrevista à Rádio Gaúcha, confirmou que o Grêmio fez um contato oficial para tentar a contratação do volante Caíque. Contudo, a negociação não avançou.

— Ele tem compromisso com o Juventude até o final do ano. Eu rotulo essa possibilidade de saída como um negócio quase impossível. Por quê? Ele é uma peça importante pro Juventude no contexto. O Juventude não tem interesse em perder esse atleta — declarou Júlio Rondinelli, no dia 1º de Junho, e completou:

— O Grêmio fez uma consulta, o Luiz Wagner me procurou, nós levamos ao conhecimento da diretoria, houve uma proposta, o Juventude naquele momento devolveu, dizendo que não tem interesse na negociação, mas daqui a pouco o Grêmio pode pensar e chegar num número superior ao que eles ofereceram e a multa é muito alta, em torno de 60 milhões de reais.

A novidade em relação à proposta do início do mês para a atual é a possibilidade de empréstimo de dois jogos: João Lucas e Luan.