Vai começar a 5ª rodada da Divisão de Acesso; saiba a situação dos times da Serra

Esportivo jogará em casa nesta rodada da Divisão de Acesso. Clube Esportivo Bento Gonçalves / Divulgação

A disputa continua nos gramados da Divisão de Acesso. Neste sábado (7), tem início os jogos da quinta rodada da competição estadual. Destaque para as equipes da Serra, que entram em campo buscando consolidar suas posições ou subir na tabela de classificação. Saiba a situação das equipes serranas.

Glória x Bagé

O Glória recebe o Bagé, em Vacaria, neste sábado (7), às 15h. A equipe do Altos da Glória busca a primeira vitória na competição. Até o momento foram três empates e uma derrota. Na rodada anterior, foi derrotado pelo Aimoré, por 1 a 0, em São Leopoldo. O Glória começa a rodada na 12ª colocação com três pontos. Já o Bagé é o quinto com seis pontos.

Santa Cruz x Veranópolis

O VEC visita o Santa Cruz, neste sábado, às 15h, nos Plátanos. O time da Serra busca a recuperação, após a derrota em casa para o Passo Fundo, por 2 a 1. Na classificação, está na nona colocação com cinco pontos. Tem apenas uma vitória em quatro partidas. O adversário soma quatro pontos e aparece em 11º na tabela.

Novo Hamburgo x Brasil-Far

Também no sábado, mas um pouco mais tarde, às 15h30min, o Brasil-Far encara o Novo Hamburgo. Os comandados de Arilson Costa buscam a reabilitação após a derrota em casa, no meio de semana, em jogo atrasado, para o Gramadense, por 3 a 0. É jogo direto na classificação, pois ambos aparecem com seis pontos.

Gramadense x Aimoré

Depois de conquistar a primeira vitória na Divisão de Acesso, o Gramadense joga em casa, no domingo, às 15h, na Vila Olímpica. O adversário é o líder com 10 pontos. Já a equipe de Carlos Moraes é oitava com cinco.

Esportivo x Gaúcho