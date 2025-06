Brasil-Far, Gramadense e Esportivo vencem na quinta rodada da Divisão de Acesso

Atacante do Brasil de Farroupilha, Giovavanni foi o destaque da rodada dos Serranos Jefferson Couto / Novo Hamburgo

Três clubes da Serra entraram em campo no sábado (7) pela quinta rodada da Divisão de Acesso 2025. No dia, apenas o Brasil de Farroupilha obteve sucesso. Após sofrer um três a zero para o Gramadense na última rodada, o time de Farroupilha buscou os pontos perdidos no Estádio do Vale. A equipe venceu o Novo Hamburgo pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Giovanni. O rubro-verde chegou aos nove pontos no G-8.

O segundo time que somou ponto no sábado foi o Veranópolis. O Pentacolor empatou em 0 a 0 com o Santa Cruz. A partida foi realizada no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Ninguém balançou as redes na tarde fria. Com ponto somado, a equipe tem seis na tabela.

O Glória segue sem vencer na Divisão de Acesso. O time fechou uma série de cinco jogos com três empates e duas derrotas. A equipe jogou em casa e não conseguiu vencer com apoio do torcedor. No Estádio Altos da Glória, o time foi superado pelo Bagé pelo placar de 1 a 0, com gol de Jean Roberto. Após o jogo, o técnico Leandro Machado pediu demissão do Leão. O time de Vacaria tem apenas três pontos fora do G-8.

Neste domingo (8), mais dois serranos em campo. O Gramadense recebeu o Aimoré, no Estádio Vila Olímpica. O time de Carlos Moraes não tomou conhecimento do rival, que era o líder da competição. O time de Gramado venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Léo Kanu, Wilsinho e Parisotto. O Gramadense engatou a segunda vitória seguida. Com o resultado, o time entrou no G-8 com oito pontos.

Também neste domingo de frio e neblina na Serra, o Esportivo entrou em campo de técnico novo. Na estreia de Márcio Nunes, o Tivo encarou o Gaúcho, no Estádio Montanha dos Vinhedos. A equipe de Bento Gonçalves conseguiu a sua primeira vitória na Série A2. O alviazul venceu por 2 a 0, com gols de Kelvin e Octavio na etapa final e chegou aos quatro pontos. O time de Márcio Nunes se distanciou do lanterna, o Real, com zero.

SEXTA RODADA

DIA 11/06 - Quarta-feira

15h - Gaúcho x Gramadense

19h - Aimoré x Real

19h - Veranópolis x Novo Hamburgo

19h30 - Inter SM x Glória

19h30 - Bagé x Esportivo

20h - Lajeadense x Santa Cruz

DIA 12/06 - Quinta-feira