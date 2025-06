"Fiquei um ano sem trabalhar porque não estava vingando", relembra Tite sobre período antes do título de 2000

Tite mantém lembranças da conquista de 2000, como quadros e a faixa de campeão, em seu Centro Esportivo em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

25 anos se passaram desde que o Caxias deu a volta olímpica em Porto Alegre com a taça do Campeonato Gaúcho em mãos. Aquele título histórico fez com que muitos profissionais que trabalhavam no clube na época deslanchassem na carreira.

E daquele elenco campeão, ninguém mais brilhou nos anos seguintes do que o técnico Tite. Do Caxias, o treinador saiu para fazer trabalhos vitoriosos em equipes como Grêmio, Inter e Corinthians, antes de chegar à Seleção.

O técnico conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, a taça da Libertadores da América e do Mundial de Clubes, além de uma série de estaduais, além de dirigir o Brasil nas últimas duas Copas do Mundo.

Mas, antes de se destacar como o técnico campeão gaúcho de 2000 pelo Caxias, Tite teve um ano difícil.

— Eu tinha parado um ano, tinha virado comentarista da Rádio Caxias. Fiquei um ano sem trabalhar, porque não estava vingando, não estava virando. E a oportunidade de retornar e retomar nesse nível, no Caxias, ela foi fundamental na minha carreira — admitiu o treinador.

Tite ainda citou o trabalho de todos no clube como fundamental para que ele pudesse exercer seu trabalho.