Times da Serra entram em campo pela sexta rodada da Divisão de Acesso

O primeiro a entrar em campo é o Gramadense, que visita o Gaúcho, às 15h, na Arena BSBios. O time treinado por Carlos Moraes chegará embalado pela vitória diante do Aimoré, 3 a 1, em casa, na rodada anterior. A equipe de Gramado está na quinta colocação com oito pontos.

Logo depois, às 19h, o Veranópolis enfrenta o Novo Hamburgo, no estádio Antônio David Farina. O Pentacolor soma seis pontos em cinco jogos disputados e procura a sua segunda vitória na competição estadual. O adversário tem os mesmos seis pontos do VEC.

Também na quarta-feira, dois jogos às 19h30min. O Glória, de técnico novo, agora com Júlio Cesar Nunes, visita o líder Inter-SM, no estádio Presidente Vargas. O Leão da Serra ainda não venceu na Divisão de Acesso.

Já o Esportivo vai enfrentar o Bagé, no estádio Pedra Moura. Depois de vencer o Gaúcho na primeira partida sob o comando do técnico Márcio Nunes, o Tivo quer entrar no G-8 da competição. O Alviazul está em 12º com quatro pontos.