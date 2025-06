"Temos que voltar a ser competitivos", diz volante do Juventude

Volante Jadson tem 194 partidas com a camisa alviverde até o momento. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Jadson no Juventude é sinônimo de longevidade e resiliência. Em sua quinta temporada no clube, o volante, que já participou de momentos importantes, seja em acessos ou até em rebaixamento, busca a permanência novamente na Série A. Com quase 200 jogos com a camisa alviverde, o jogador será novamente uma alternativa fundamental para alcançar esse objetivo.

Após 17 dias de férias, o Juventude terá três semanas de preparação para o recomeço do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (14), às 20h, encara o Sport, no Estádio Alfredo Jaconi.

— A gente tem uma oportunidade de acrescentar as novas metodologias e a maneira de jogar que o professor Tencati vem tentando implementar desde a sua chegada. Só que a diferença agora é que temos um pouco mais de tempo pra treinar. Ele quase não teve esse tempo de treino e tivemos alguns jogadores fora por lesões ou por suspensões. Então, assim, precisamos aproveitar esse momento como uma oportunidade de crescer como grupo e também individualmente — comentou Jadson.

O crescimento coletivo e individual passa pelos atletas que permaneceram e pelos reforços que estão chegando. O elenco tem passado por mudanças, com saídas e chegadas, com o objetivo de melhorar o desempenho no Brasileirão.

— Eu acho que é natural. Quando as coisas não acontecem, temos que fazer algumas mudanças, algumas reformulações. Nós temos que estar em alerta pro momento que vivemos. Óbvio que temos que ter a consciência do trabalho que tem sido feito, consciência que temos que melhorar, mas também temos consciência de que temos potencial e capacidade pra reverter isso. A gente tem que ter essa confiança, porque sem a confiança necessária, não vamos conseguir sair do lugar — analisou o volante alviverde, que completou:

— Temos que ter nesse momento, acima de tudo, confiança no trabalho que tem sido desenvolvido e vai ser desenvolvido pelo Tencati até aqui. Temos que voltar a ser competitivos. Eu não sei qual a formação, eu não sei qual os jogadores, mas precisamos voltar a ser competitivos, voltar a brigar, ter uma maneira de jogar sólida que nos garanta pontos, esse é o mais importante.

Para recuperar as vitórias no Brasileirão, o Juventude precisa melhorar a mentalidade. Somente assim, o time alviverde conseguirá a recuperação na competição nacional.

— O jogo é 60% mental. Se você não consegue estar fresco mentalmente pra colocar aquilo que você trabalha em prática no dia do jogo, de nada serve você trabalhar, você se dedicar, você se sacrificar. Eu acho que esse momento da parada, de tempo pra acrescentar novas opções, novas formações táticas, uma nova forma de pensar o jogo, que é o que o Tencati tem tratado — avaliou Jadson.

Retomada

Com a volta do Campeonato Brasileiro se aproximando, o Juventude terá uma sequência importante de desafios pela frente. A equipe alviverde fará dois jogos em casa antes de enfrentar um adversário fora de seus domínios, retornando ao Jaconi para mais um confronto.

A retomada começa com o Sport no Jaconi, seguido pelo Vasco, também em seus domínios. Na sequência, o Juventude viaja para enfrentar o Cruzeiro, e por fim, recebe o São Paulo.

— A nossa torcida e as pessoas que vão ao estádio nos apoiar de alguma maneira, elas reagem àquilo que fizermos no campo. A melhor maneira da gente, dos nossos torcedores, das pessoas que apoiam o Juventude, pra eles resgatarem essa confiança é a gente voltar a ser um time competitivo dentro do campo. A confiança do torcedor vai voltar, naturalmente, de acordo com a gente ter boas atuações — finalizou Jadson.