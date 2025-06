Série C Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Técnico do Caxias confirma ausência de atacante e encaminha a equipe para duelo com o Ituano

Júnior Rocha confirmou que fará duas mudanças no time no confronto deste domingo (29), no Estádio Centenário

27/06/2025 - 15h06min