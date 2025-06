Técnico do Caxias comenta disputa no ataque: "Eu sou muito feliz com os nove que nós temos aqui"

Nescau tem dois gols e uma assistência pelo Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias tem o melhor ataque dentre os 20 clubes que disputam a Série C do Brasileiro. Após oito rodadas, o Grená balançou as redes adversárias 14 vezes.

E mesmo assim, o time tem alternado a titularidade dos centroavantes. Willen Mota iniciou a competição na equipe principal. Após dois gols marcados, o jogador deixou o clube em maio, alegando uma oferta melhor do Paysandu.

Welder assumiu a titularidade diante do Figueirense, na quarta rodada. E o atleta marcou duas vezes na vitória por 3 a 2, no Orlando Scarpelli. Mas na partida seguinte, diante do Retrô, Welder sofreu uma lesão no joelho e teve que passar por uma artroscopia.

Eduardo Melo foi o escolhido por Júnior Rocha para ser o titular na equipe nos últimos dois jogos, mas ele ainda não balançou a rede e, de quebra, ainda viu Gustavo Nescau entrar no segundo tempo da partida com o Londrina e deixar a sua marca, no quarto gol da vitória por 4 a 2.

Nescau vinha se recuperando de uma lesão no menisco do joelho e agora, em melhores condições, passa a disputar um espaço no time.

— Hoje não tem mais espaço para aquele nove das antigas. A gente brinca, né? Aquele cara mais paradão. E eu sei que o torcedor cobra essa competitividade do nove também. E eu sou muito feliz com os nove que nós temos aqui, mas muito mesmo, porque eles encaixam perfeitamente no que eu gosto — afirmou Júnior Rocha, que ainda completou:

— Nós não queremos um craque, nós não queremos uma estrela aqui. Nós queremos um jogador operário que nem nós todos somos. O Eduardo se entregou demais contra o Londrina, tomou um corte no rosto, ponto no intervalo e continuou na partida. E o Nescau é outro, é muito competitivo, uma leitura cognitiva muito boa, um cara muito esforçado.

Com a dúvida no ataque e a espera pela recuperação de Tomas Bastos — na transição física — o Caxias volta a campo no sábado (14), diante do Botafogo-PB, no Estádio Almeidão.

Uma provável formação grená tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Yann); Iago, Calyson e Eduardo Melo (Gustavo Nescau).