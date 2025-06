Suspenso por manipulação, ex-zagueiro de Juventude e Grêmio negocia com clube da Série D

Agora, com a suspensão cumprida, o atleta pode retornar aos gramados e já negocia com um clube. O zagueiro de 36 anos está em tratativas com o Mixto, do Mato Grosso, para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe tem 16 pontos no Grupo A-5 e está no G-4 para o mata-mata.