Suspeito de manipulação de resultado, atacante Ênio vira opção para o Juventude contra o Grêmio

Ênio volta a ser relacionado pelo Juventude. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O atacante Ênio está de volta aos jogadores relacionados pelo Juventude e fica à disposição para o duelo diante do Grêmio, neste domingo (1º), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Após duas partidas fora do banco de reservas, o atleta retorna.

No dia 20 de maio, ele foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS), por conta da investigação sobre um suposto envolvimento em casos com manipulação de resultados para apostas.

Nesse dia, foram cumpridos mandados de busca, na casa do atleta e no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal dele. Depois disso, ele não foi mais relacionado para os jogos diante do Fluminense e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, mas seguiu treinando com o elenco alviverde.

Ênio é investigado por dois casos de suspeita de manipulação. No caso mais recente, contra o Fortaleza, no último dia 10 de maio, foram registradas movimentações acima do considerado normal para um cartão para o jogador. Ênio foi amarelado ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, num carrinho violento em Lucas Sasha, próximo à lateral do gramado, no meio-campo.