Sport encaminha acerto com goleiro pretendido pelo Juventude 

Goleiro Gabriel Vasconcellos atuou no Juventude em 2024. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A novela Gabriel Vasconcellos chegou ao capítulo final. E o desfecho não era como o torcedor alviverde desejava. Pretendido pelo Juventude, o jogador encaminhou um acerto com o Sport, conforme informação do ge.globo. O atleta pertence ao Vitória e irá por empréstimo ao clube de Pernambuco até o final do ano.

O goleiro é aguardado até sexta-feira em Recife para realização dos exames e o anúncio oficial. O jogador estava na lista de possíveis reforços do Juventude para o retorno do Campeonato Brasileiro. O arqueiro foi peça importante na permanência da equipe na elite nacional em 2024. O jogador chegou a receber sondagem de um clube italiano também, mas seguirá no nordeste.

Gabriel Vasconcellos é o segundo nome que o Juventude perde para o Sport, concorrente direto para fugir do rebaixamento do Brasileirão. O outro é o volante Pedro Augusto. O atleta pertence ao Fortaleza e também era disputado pelo Ju. Na segunda-feira, a direção do clube nordeste encaminhou a ida do jogador para a Ilha do Retiro.