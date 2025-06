SMEL recebe inscrições para os Jogos Abertos de Futsal em Caxias do Sul

Competição começa no mês de agosto. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), de Caxias do Sul, recebe inscrições para os Jogos Abertos de Futsal Feminino e Masculino. A atividade tem programação para os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2025. Os jogos serão terças e quintas-feiras no masculino e domingos para o feminino.

As partidas serão realizadas no Centro de Iniciação ao Esporte – CIE e no Ginásio Enxutão. Poderão participar equipes, entidades e agremiações esportivas que tenham, no mínimo, um ano de fundação, comprovada por ata original e registro ou certidão em cartório.

A idade mínima para participar dos jogos é de 18 anos completos, nascidos em 2007 ou anteriores para o naipe masculino e, 16 anos, nascidas em 2009 ou anteriores, para o naipe feminino. A premiação (troféus e medalhas) será para as três equipes primeiras colocadas. Também haverá troféu para artilheiro(a), defesa menos vazada, fairplay e ao técnico(a) campeão(ã) em cada naipe.

A competição terá o limite de 12 equipes participantes por naipe. Caso o número for alcançado antes da data do término das inscrições, as mesmas serão automaticamente encerradas.

As inscrições seguem até o dia 23 de julho, às 23h59min, e poderão ser realizadas através do link ou via e-mail jogosabertos@caxias.rs.gov.br.

Congresso

O Congresso Técnico será realizado no dia 24 de julho (quinta-feira), na sala de reuniões da SMEL, às 18h30min para o naipe feminino (2ª chamada às 18h45min), e 19h30min para o naipe masculino (2ª chamada às 19h45min).