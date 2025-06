Sinal de alerta? Caxias tem uma das piores defesas da Série C

Zagueiro Alan vê evolução defensiva com Júnior Rocha no comando. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Líder da Série C do Brasileiro e com o melhor ataque da competição após nove rodadas, o Caxias caminha a passos largos rumo à classificação para o quadrangular decisivo da competição. No entanto, se tem um número que pode ser o motivo de alerta para a equipe de Júnior Rocha é a quantidade de gols sofridos da equipe na competição.

A defesa grená foi vazada 11 vezes em nove partidas. No G-8 da Série C, o Maringá (com 13) é o único clube que sofreu mais gols que o Grená. O Caxias tem apenas a 16ª melhor defesa dentre os 20 participantes. Ou seja, uma das piores da competição.

Também sofreram mais gols do que o time grená: Figueirense (com 12), Itabaiana (com 13) e Confiança (com 15), sendo que estes dois últimos estão na zona de rebaixamento.

Mas, conforme o zagueiro Alan, houve uma evolução defensiva com a chegada de Júnior Rocha, na terceira rodada.

— Fica fácil quando você sabe o que tem que fazer, independente do lugar que você esteja no campo. Está todo mundo muito coordenado para fazer o que ele pede e a gente tem essa ciência que, sem humildade e sem coragem para fazer o que ele quer, a gente não iria conseguir — admitiu Alan, que ainda falou de como tem sido a parceria com Lucas Cunha na zaga:

— O Lucas é um jogador que já conhecia o clube, então já foi passando o que ele entendia do torcedor de toda essa parte. E o Júnior Rocha nos dá confiança e liberdade para executarmos o esquema, deu uma facilitada para nós zagueiros, de modo geral, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. E daí tem as obrigações dos outros atletas do campo, não ficou a sobrecarga só para o zagueiro defender, todos defendem e assim como todos participam do ataque.

Um ponto que marca as equipes treinadas por Júnior Rocha são ataques efetivos e defesas que acabam por consequência do esquema 4-3-3 sofrendo mais gols. No final, o que prevalece é o saldo de tudo isso que, pela Ferroviária, no ano passado, rendeu um acesso à Série B. E que, para o Caxias, até o momento, lhe dá o topo da tabela, com 18 pontos.

— Se prestar atenção, nossos gols, participaram o lateral, que querendo ou não é defensivo; o volante, que é defensivo, então acho que esse conjunto de todos participarem, tanto da parte defensiva como da parte ofensiva, é o que que está fazendo termos bons jogos, bons resultados e estar onde a gente está hoje — reiterou Alan.

O Caxias recebe o Ituano no domingo (29), tentando também manter o 100% de aproveitamento dentro de casa. Outro traço significativo da equipe de Júnior Rocha.