Show dos Esportes chega à milésima edição na Rádio Gaúcha Serra

Entrevistas exclusivas e de diversas modalidades foram realizadas ao longo dos anos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Show dos Esportes é um dos programas mais tradicionais do rádio gaúcho. Desde 2019, o público serrano ganhou uma versão exclusiva. E, nesta quarta-feira (25), o projeto chega ao seu milésimo episódio pela Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.

Há mais de seis anos no ar, o programa foi fruto da integração das redações regionais da RBS. A primeira edição aconteceu em 18 de janeiro de 2019, inicialmente às terças e às sextas-feiras.

Após um ano, a transmissão passou a ser diária, trazendo mais espaço aos mais diversos esportes da Serra Gaúcha. Atualmente, a atração é apresentada por Eduardo Costa, Tiago Nunes, Maurício Reolon e Rafael Rinaldi, com a produção de Camila Corso.

A equipe traz informações e debates sobre Caxias e Juventude, os representantes da Serra no Brasileirão, além da competição estadual. As forças do futebol do interior, Esportivo, Gramadense, Glória, Veranópolis e Brasil-Far, também são destaques na programação. O futebol feminino e da base também são amplamente divulgados.

Além do futebol, o Show dos Esportes também abre espaço para entrevistas, como a ACBF no futsal e o Caxias do Sul Basquete no NBB. Atletas e equipes de outras modalidades, como vôlei, badminton, tênis, entre outras, também são assunto no programa.

O Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, é apresentado ao vivo de segunda a sexta — quando não há transmissões no Futebol da Gaúcha — das 20h às 22h. Com bom humor, informação e debate, o programa conta a participação dos ouvintes pelo WhatsApp 54 99690-1220. Após o programa, ele pode ser ouvido no soundcloud.