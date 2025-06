Sensação da Divisão de Acesso, Gramadense vence mais uma fora de casa

Com o resultado, o Gramadense sobe para 11 pontos e divide momentaneamente a liderança da competição com o Inter-SM, que tem uma partida a menos e entra em campo às 19h30min, diante do Glória, em Santa Maria.

No duelo em Passo Fundo, a equipe de Gramado abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, em um golaço de Camacho, em finalização de fora da área. Logo na volta do intervalo, Warlei aproveitou cruzamento do lado esquerdo e cabeceou para as redes: 1 a 1.