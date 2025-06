Semana para o Juventude confirmar novas negociações

Volante Caíque segue com futuro incerto no Alfredo Jaconi. Fernando Alves / Assessoria / Divulgação

Com o elenco de férias até o dia 23 de junho, o momento, no Alfredo Jaconi, é de muito trabalho fora de campo. A direção alviverde está em meio a negociações que podem confirmar novas saídas de atletas e as primeiras contratações visando a retomada do Campeonato Brasileiro, em julho.

Oito jogadores não irão se reapresentar, pois já deixaram o Estádio Alfredo Jaconi: Kawan, Gabriel Souza, Felipinho, Kelvi, Davi Góes, Jean Carlos, Petterson e Maurício Garcez.

A grande incerteza no ambiente alviverde diz respeito ao volante Caíque. O jogador já esteve próximo de um acerto com o Grêmio, mas as negociações recuaram porque, segundo o Tricolor, o Juventude teria feito um "leilão" pelo atleta e até o Inter teria entrado na disputa pelo meio-campista. Com contrato até o fim de 2025, Caíque pode assinar um pré-contrato no próximo mês e sair sem custos no fim do ano.

Contratações

Além de saídas, são aguardadas chegadas de reforços, com alguns anúncios podendo ocorrer durante a semana. O departamento de futebol negocia a contratação do volante Pedro Augusto, 28 anos, para ser uma das novidades no time do técnico Claudio Tencati. O jogador está sendo pouco aproveitado no Fortaleza.

O clube ainda busca um goleiro e um lateral-esquerdo. As investidas no retorno de Gabriel Vasconcellos, do Vitória, e da vinda de Marcelo Hermes, do Criciúma, não deram certo até o momento. Além disso, o Ju ainda deve buscar, pelo menos, mais um meia e um atacante.