Sem meio-campista titular, Caxias inicia preparação para enfrentar o Botafogo-PB

O grupo de atletas do Caxias iniciou na tarde desta quarta-feira (4) a preparação para enfrentar o Botafogo, na Paraíba. O jogo válido pela nona rodada ocorre apenas no sábado, dia 14. Até lá, o técnico Júnior Rocha ganhou um período de cerca de 10 dias para fazer ajustes pontuais na equipe.

Nesta quarta-feira, primeiramente o treinador reuniu os atletas, funcionários e dirigentes do clube no gramado do Centenário para uma conversa. Por cerca de 15 minutos, Rocha iniciou a mobilização para a sequência de Série C e quis manter todos no clube focados.