Sem atuar em nenhum jogo da Série C, Caxias confirma saída de meia Nicholas

Nicholas fez somente um gol com a camisa grená. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (6), que o clube e o meia Nicholas, de 25 anos, acertaram a rescisão do contrato, em comum acordo. O jogador, que não conseguiu se estabelecer como titular na equipe, está de saída para o Confiança, que também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Seu vínculo com a equipe grená se estenderia até o encerramento da Série C. Ao longo deste ano, o meia participou de 11 confrontos pelo Caxias. A mudança ocorre após o meia receber uma proposta do clube sergipano, atualmente sob o comando do técnico Luizinho Vieira, velho conhecido da torcida do Caxias.

Nicholas havia sido o primeiro reforço anunciado pelo Caxias para a temporada de 2025, integrando o elenco em novembro do ano passado, depois de sua passagem pelo Ferroviário-CE.

O único gol de Nicholas com a camisa grená foi assinalado na vitória por 1 a 0 sobre o Monsoon, durante a partida de estreia no Campeonato Gaúcho. Na Série C, em oito rodadas até aqui, não foi utilizado.

Comunicado do Caxias

A S.E.R. Caxias comunica, em comum acordo, a saída do meia Nicholas. O atleta realizou 11 jogos com a camisa grená e anotou um gol.

O clube deseja sucesso ao atleta na sequência da carreira.