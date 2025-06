Segue o líder! Caxias vence de virada o Botafogo-PB e assume a ponta da Série C

O meia Tomas Bastos fez o gol da virada grená, no Almeidão. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Segue o líder. O Caxias assumiu a primeira colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi com emoção e de virada. O time do técnico Júnior Rocha venceu o Botafogo-PB, neste sábado (14), no estádio Almeidão, em João Pessoa, por 2 a 1. Os gols foram de Eduardo Melo e Tomas Bastos. Com o empate da Ponte Preta com o ABC, em 0 a 0, o Grená é o novo líder da competição.

Agora, após nove rodadas, o Caxias soma 18 pontos, um a mais do que a Ponte Preta. Na próxima rodada, os comandados do técnico Júnior Rocha enfrentam o Ituano. Será no domingo (29), às 19h, no Estádio Centenário.

Tudo igual

O técnico Júnior Rocha repetiu a escalação que venceu o Londrina por 4 a 2 na rodada anterior. O meia Tomas Bastos, recuperado de dores na coxa, começou a partida.

Logo aos dois minutos, o Caxias assustou. Após cruzamento do atacante Iago, a defesa paraibana afastou. O lateral-direito Thiago Ennes pegou de primeira e a bola passou à esquerda do gol defendido por Michael. Aos 11, o meia Tomas Bastos cobrou falta e o goleiro segurou no meio do gol.

Os donos da casa começaram a se soltar. A primeira chegada do Botafogo-PB foi aos 12. Gabriel Honório, dentro da área, finalizou rasteiro e o goleiro Thiago Coelho defendeu. Aos 17, o time da Paraíba abriu o placar. Após cobrança de lateral, Henrique Dourado tocou de cabeça. Pedro Cuiabá furou e a bola sobrou para Gabriel Honório, que bateu para o fundo do gol: Botafogo-PB 1x0 Caxias.

O Caxias sentiu o gol. A equipe grená não conseguia mais criar ofensivamente. O adversário seguia assustando. Aos 28, escanteio cobrado e Henrique Dourado cabeceou pra fora.

Depois de um período de instabilidade, aos 42, o Caxias encontrou o ataque e o empate. Pela direita, Calyson cruzou na área e o centroavante Eduardo Melo subiu para cabecear forte no alto. Tudo igual: Botafogo-PB 1x1 Caxias.

Virada grená

O técnico Júnior Rocha precisou mudar o time no intervalo. Calyson sentiu a coxa e Skilo entrou na equipe. E o time grená dava mostrar de melhora. Aos dois minutos do segundo tempo, Eduardo Melo arriscou de fora da área e a bola passou perto.

O time da casa tentava comandar as ações. Aos nove, a primeira tentativa dos donos da casa. Henrique Dourado finalizou, da meia-lua, perto do gol de Thiago Coelho.

No entanto, aos 11 do segundo tempo, Tomas Bastos recebeu de Pedro Cuiabá na meia-lua e finalizou forte para o fundo da rede. Golaço e virada grená: Botafogo-PB 1x2 Caxias.

A partir daí, o goleiro do Caxias começou a salvar. Primeiro, aos 16, João Diogo fez um chute frontal e Thiago Coelho defendeu. Na sobra, na pequena área, o toque Honório e o camisa 1 novamente agarrou. Aos 27, Thiago Coelho fez nova defesa gigante. Após cobrança de falta frontal de Camilo, o goleiro buscou no canto alto direito e espalmou para escanteio.

Aos 29, a terceira defesa decisiva. Camilo cobrou escanteio e Henrique Dourado cabeceou no canto esquerdo. Thiago Coelho voou para defender novamente.

O Caxias ainda quase confirmou o terceiro gol. Skilo fez o passe para Nescau, dentro da área. Aos 43, a finalização e o goleiro Michael buscou no canto e colocou para escanteio. Aos 48, Iago entrou driblando e novamente o goleiro salvou. O time grená conseguiu segurar a bola no ataque e a grande vitória, a segunda como visitante na Série C. Fim de jogo: Botafogo-PB 1x2 Caxias.

Ficha técnica

Série C - 9ª rodada

Botafogo-PB 1x2 Caxias

Local: estádio Almeidão, em João Pessoa-PB

Data: 14/06/2025 (sábado)

Horário: 19h30min

Botafogo-PB

Michael; Diego Ferreira (Lucas Lopes, 14/2º), André Robles, Wendel Lomar e Evandro; Gama (Nandinho, 25/2º), Thalysson, Gabriel Honório (Camilo 25/2º); Guilherme Santos (João Diogo, 14/2º), Sylvinho (Denilson, 18/2º), Henrique Dourado. Técnico: Márcio Fernandes

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Alisson, 30/2º), Pedro Cuiabá (Lorran, 18/2º) e Tomas Bastos (Mantuan, 30/2º); Iago, Calyson (Douglas Skilo, int) e Eduardo Melo (Gustavo Nescau, 35/2º). Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Bruno Fernando Aparecido Rohling (trio do Paraná). Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira-PB.

Cartões amarelos: Lucas Balardin, Gama, Gabriel Honório (B); Vini Guedes, Lorran (C)