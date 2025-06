Saiba quem são os dois atletas do Grêmio que devem vir para o Juventude na negociação de Caíque

Lateral Luan Cândido pertence ao Bragantino e está no Grêmio por empréstimo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As saídas não param no Estádio Alfredo Jaconi. O nono nome a deixar o clube será o do volante Caíque. O Grêmio fez um nova investida pelo volante de 29 anos do Juventude.

Conforme informação do colunista de GZH, Eduardo Gabardo, o Tricolor ofereceu R$ 5 milhões a vista e mais dois atletas emprestados até o fim do ano com o pagamento dos salários. O cenário que pressiona a direção alviverde é o fato de que Caíque pode assinar um pré-contrato no próximo mês e sair do clube de graça em 2026.

O Grêmio já tinha feito uma investida no jogador na semana antes do confronto no Estádio Alfredo Jaconi, que terminou com vitória do time da capital por 2 a 0 pelo Brasileirão. Na ocasião, o Juventude recusou a proposta. A ideia do time da Serra era receber R$ 10 milhões pelo atleta. Por isso, o Tricolor ofereceu dois atletas pagando integralmente seus salários até o fim da temporada de 2025.

Os dois nomes que devem vir ao Estádio Alfredo Jaconi são os laterais João Lucas, que atuou pelo Juventude em 2024, e Luan Candido, que pertence ao Bragantino. A informação inicial é do ge.globo/rs.

João Lucas foi um dos atletas mais regulares do time do Juventude na temporada passada, quando o Verdão garantiu a permanência na Série A do Brasileirão com uma rodada de antecedência. No Jaconi, o lateral-direito teve 49 jogos, com dois gols e sete assistências. Porém, em Porto Alegre, o jogador não conseguiu se firmar no time e teve apenas 11 jogos no ano com um gol marcado.