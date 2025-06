Saiba quanto o Juventude receberá pela negociação do meia Jean Carlos

Jean Carlos deixa o Juventude para jogar no Criciúma. Porthus Junior / Agencia RBS

O meio-campista Jean Carlos não faz mais parte do elenco do Juventude para o restante da temporada. A rescisão de contrato com o clube gaúcho foi oficializada, e o jogador se junta ao Criciúma para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 33 anos, Jean Carlos ainda tinha vínculo com o Juventude. Contudo, seu desempenho abaixo do esperado na temporada e o interesse do clube catarinense levaram à aceitação da proposta. Na transação, o Juventude receberá cerca de R$ 500 mil.

Além disso, a saída do atleta representa um alívio significativo na folha salarial. No Criciúma, o meia terá um salário em torno de R$ 200 mil, valor superior ao que recebia em Caxias do Sul.

Jean Carlos chegou ao Juventude após se destacar por Náutico e Ceará. Em sua primeira temporada pelo clube, no ano passado, participou de 44 jogos, balançou as redes seis vezes e deu 10 assistências. Após o término do Campeonato Brasileiro, o jogador recebeu sondagens de Sport e Vila Nova, mas optou pela renovação com o Juventude para 2025.

Neste ano, o meia não conseguiu se firmar. Além de enfrentar lesões, teve poucas oportunidades em campo. Ao todo, foram 16 partidas, com três gols e duas assistências. Sua última aparição foi na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, quando atuou por 26 minutos.