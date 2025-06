Saiba quanto o Juventude já faturou com a venda de jogadores em 2025

Erick Farias foi para o futebol da Coreia do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Apesar do momento instável dentro de campo no Campeonato Brasileiro, o Juventude tem demonstrado sucesso em suas negociações fora das quatro linhas e gerando receitas significativas para o clube. Nos primeiros meses deste ano, o Verdão concretizou as vendas dos de Danilo Boza, Erick Farias e Jean Carlos. O zagueiro Abner e o volante Caíque podem ser os próximos.

A primeira transação ocorreu em janeiro, com a transferência do zagueiro Danilo Boza para o Urawa Red Diamonds, do Japão. A negociação teve o valor de R$ 9 milhões na época. Desse montante, 50% pertencia ao Juventude e os outros 50% ao Mirassol. Após a dedução da parte do Mirassol e da porcentagem de comissão dos agentes envolvidos, o Juventude recebeu aproximadamente R$ 4 milhões.

Dois meses depois, em março, o atacante Erick Farias também foi negociado, transferindo-se para o Ulsan, da Coreia do Sul. Essa transação envolveu cerca de R$ 5 milhões. Erick havia sido contratado pelo Juventude em 2023 junto ao Ypiranga por aproximadamente R$ 730 mil. Naquela época, o clube alviverde havia vendido o centroavante Rodrigo Rodrigues e precisava reforçar o ataque para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

Nos últimos dias, a direção negociou o meia Jean Carlos, 33 anos, com o Criciúma. O jogador ainda tinha vínculo com o Juventude. Contudo, seu desempenho abaixo do esperado na temporada e o interesse do clube catarinense levaram à aceitação da proposta. Na transação, o Juventude recebeu cerca de R$ 500 mil.

Com essas três vendas, o Juventude já faturou aproximadamente R$ 9,5 milhões neste ano. No entanto, ainda poderá ganhar mais.

O zagueiro Abner esteve perto de ser negociado com o Botafogo por cerca de R$ 14 milhões. E este valor seria por 90% dos direitos federativos do jogador. Esse é outro jogador que ainda pode ser negociado. O volante Caíque, que despertou interesse do Grêmio, com uma proposta de R$ 5 milhões, também pode entrar nessa lista.

Os valores das negociações ao Juventude em 2025: