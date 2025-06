Saiba qual é o prazo de recuperação de centroavante do Caxias

Welder tem apenas sete jogos na temporada, com três gols marcados. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A posição de centroavante do Caxias na Série C 2025 atualmente está sendo ocupada por Eduardo Melo. Mas ela já esteve a cargo de Willen Mota — que já deixou o clube — Gustavo Nescau e Welder. Esse último teve uma lesão no joelho e passou por uma artroscopia no começo de junho.

Apesar de já estar fazendo parte de algumas atividades no gramado, ele precisará de mais tempo para ficar à disposição.

— O Welder está muito bem, até antecipou a volta, mas ele fez a cirurgia, depois fez um primeiro trabalho, agora está em outra fase de recuperação. Eu acho que mais uns 10 dias já começa a acompanhar o trabalho de campo com treinos normais — admitiu o vice de futebol grená, José Cateano Setti, que ainda fez uma previsão de retorno do atleta aos jogos da equipe:

— Ele vai ter um período de adaptação, que a gente sabe que existe, e vai estar no ponto alto dele. Precisa ainda uns 20 dias pra atingir esse índice todo, de repente poder jogar um jogo inteiro.

Com histórico de lesões recentes, Welder tem apenas sete jogos na temporada, com três gols marcados. Depois de marcar duas vezes na vitória de 3 a 2 sobre o Figueirense, pela quarta rodada da Série C, o atleta teve a lesão no joelho no início do jogo seguinte, diante do Retrô.