Saiba por que o primeiro reforço do Caxias para a Série C ainda não estreou pelo clube

Andrew vestiu a camisa grená apenas em sua apresentação oficial no começo de abril. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

No dia 31 de março o Caxias anunciou o atacante Andrew como primeiro reforço para a disputa da Série C do Brasileiro. O jogador foi apresentado no Estádio Centenário no dia 2 de abril e teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Mas então por que o atleta ainda não vestiu a camisa grená nos jogos da competição nacional? O vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, explicou a situação de Andrew durante sua participação no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

— Ele está trabalhando desde que veio, mas o departamento dele é o jurídico. Pra todo mundo entender, ele está trabalhando, se o jurídico disser que dá pra botar ele em campo, ele está apto, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande porque o que a gente passou no passado a gente não pode passar de novo (com o caso Yuri Ferraz) — comentou Setti, que ainda falou das questões legais em jogo na utilização do atacante:

— A gente tem que ter risco zero pra poder botar um jogador desses, ainda mais no momento que o Caxias está, você perder tudo o que a gente fez não tem condições, né? Eu acho que o Caxias está trabalhando certo nessa questão de ter risco zero. É que existe uma dúvida e enquanto existir uma dúvida, o Caxias não vai colocar.

Qual é a dúvida na inscrição?

A dúvida persiste no momento em que Andrew encerrou seu contrato com o Floresta para se transferir ao Estádio Centenário. Inicialmente, haveria uma acordo amigável com o clube do Ceará no qual, ambas as partes, assinariam o termo.

No entanto, de última hora, o empresário do jogador pediu a rescisão para adiantar a inscrição do atleta com o Caxias. Algo que, na visão do departamento jurídico grená, poderá dar margem para que algum clube da Série C que se sentir prejudicado possa contestar.

E como o caso Yuri Ferraz se arrastou da Série C de 2024 até o julgamento em abril deste ano, o Caxias entende que não quer dar margem para um novo debate judicial.

Andrew segue treinando normalmente, mas não vem sendo relacionado pelo técnico Júnior Rocha para os jogos da equipe. Sendo assim, a última partida oficial do atacante foi no dia 27 de fevereiro, na vitória do Floresta sobre o Cariri por 2 a1, pelo Campeonato Cearense.

O clube aguarda a abertura da nova janela de transferências, em 10 de julho, para fazer uma nova inscrição, sem que haja riscos do atleta e do clube serem punidos no futuro.