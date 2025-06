Saiba por onde andam os atletas campeões gaúchos pelo Caxias em 2000

Gilmar Dalpozzo atualmente dirige a Chapecoense na Série B do Brasileiro. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma escalação que até o mais jovem torcedor do Caxias vai se lembrar é formada por: Gilmar; Jairo Santos, Émerson, Paulo Turra e Sandro Neves; Ivair, Titi, Márcio Hahn e Gil Baiano; Jajá e Adão. É o time que Tite mandou a campo no Olímpico, no dia 21 de junho de 2000 para levantar a taça do Campeonato Gaúcho.

Mas exatos 25 anos depois, por onde andam os heróis da conquista histórica do clube grená? Sete profissionais do elenco, incluindo o treinador, continuam trabalhando diretamente com o futebol.

Veja abaixo a situação de cada um dos 11 titulares na conquista:

Gilmar Dalpozzo, 55 anos, goleiro

O goleiro campeão que defendeu um pênalti de Ronaldinho Gaúcho na decisão, atualmente é o técnico da Chapecoense. A equipe catarinense disputa a Série B do Brasileiro e Gilmar, de 55 anos, já tem longa história no clube. Ele foi o responsável por conduzir os acessos da Chape da C para a Série A do Brasileirão (2012/2013). Ele ainda teve uma passagem no rival, Juventude, na Série B de 2017.

Jairo Santos, 55 anos, lateral-direito

Titular absoluto na campanha do título gaúcho, Jairo Santos permaneceu no Caxias até 2003. Depois, ele atuou por mais um período em equipes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Após pendurar as chuteiras, Jairo retornou a sua cidade natal, Laguna-SC.

Émerson, zagueiro

Titular na campanha de 2000, incluindo a decisão com o Grêmio no Olímpico, o zagueiro Emerson mora em São Paulo e atua na área da contabilidade.

Paulo Turra, 51 anos, zagueiro

Turra chegou à comandar a casamata grená em 2015. Porthus Junior / Agencia RBS

O capitão Paulo Turra, 51, chegou a comandar o próprio Caxias como técnico, em 2015. Mas deixou a equipe durante o Gauchão. Depois de ser auxiliar de Felipão por um período, o profissional voltou a ser treinador, passando por equipes como Athletico e Santos. Turra está sem clube desde que deixou o Vitória de Guimarães-POR, em outubro de 2023.

Sandro Neves, 51 anos, lateral-esquerdo

Lateral-esquerdo do time campeão de 2000, Sandro Neves aproveitou a conquista do título e foi parar no rival da decisão: o Grêmio. Ele ainda retornou ao Grená em 2001. Natural de Paranaguá-PR, ele largou a carreira em 2007, no Marcílio Dias, e não trabalhou mais no futebol.

Ivair, 56 anos, volante

O volante Ivair, 56, atuou também como treinador em equipes do interior de São Paulo (como Olímpia e Batatais) e chegou a ser auxiliar-técnico do Juventude em 2014. Atualmente, Ivair possui curso da CBF e atua como olheiro em competições, conduzindo atletas para clubes interessados.

Leia Mais O lance do título do Caxias em 2000 mais lembrado até mesmo do que os gols da decisão

Titi, 53 anos, volante

O volante Titi, 53, permanece no meio do futebol, mas atualmente atua como empresário de jogadores.

Gil Baiano, meia-atacante, 54 anos

Figura conhecida por suas passagens tanto no Caxias como pelo Juventude, o meia Gil Baiano atuou ainda em equipes como Inter e Bahia. Um dos principais destaques no título de 2000, o ex-atleta ainda foi gerente do clube, saindo em 2015, sem receber boa parte dos salários. Por último, Gil Baiano atuou como gerente de futebol da Anapolina SAF.

Márcio Hahn, 47 anos, meio-campista

Márcio Hahn (ao fundo) trabalhou pela última vez como auxiliar de Lisca no América-MG, em 2024. Mourão Panda / América-MG/Divulgação

O meio-campista Márcio Hahn, 47, autor de um dos gols nos 3 a 0 sobre o Grêmio, no confronto de ida da final, virou auxiliar-técnico de Lisca. Seu último clube foi o América-MG, em 2024.

Jajá, 50 anos, atacante

O atacante viveu uma boa passagem pelo Bahia, logo após o título pelo Grená. Após a aposentadoria, Jajá largou o futebol e teve uma lancheria em Catanduva-SP.

Adão, 52 anos, centroavante

O centroavante Adão, 52, depois de se destacar pelo Caxias, jogou no Grêmio e rodou por uma série de clubes. Antes de se aposentar, desbravou o interior gaúcho, disputando a primeira e a segunda divisão do Estadual. Atualmente, ele possui uma empresa de filtros e purificadores de água.

Tite, 64 anos, técnico

Tite esteve recentemente em Caxias do Sul para falar da conquista grená de 2000. Porthus Junior / Agencia RBS

Comandante da histórica conquista, o técnico Tite empilhou taças nos clubes seguintes em que passou, como Grêmio, Inter e Corinthians. Treinador da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, Tite está sem clube e analisa seu futuro.

Outros nomes da campanha

Cláudio, 47 anos, volante

Volante que entrava em muitas partidas para segurar o resultado, Cláudio, 47, tem suas origens nas categorias de base do Caxias. Ele mora no oeste do Estado, na cidade de Manoel Viana, onde possui uma transportadora.

Delmer, 50 anos, atacante

Uma das alternativas ao ataque no elenco de Tite, Delmer, 50, atuou depois em várias equipes do interior e teve uma passagem pelo Académica de Portugal. Atualmente, o ex-atleta mora em Camaquã, onde trabalha em uma transportadora.

Maurício, 53 anos, meia-atacante

Maurício no estádio Francisco Figueiredo de Lima, em Cabedelo-PB, durante treinamento do Caxias. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação