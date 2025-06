Revelado no São Paulo e com passagem por Portugal: quem é o volante que interessa ao Juventude 

Pedro Augusto está no clube cearense desde 2023. Mateus Lotif / Fortaleza EC / Divulgação

O Juventude continua o processo de reformulação para a sequência do Campeonato Brasileiro, que recomeça no dia 13 julho. Além de saídas, chegadas de reforços são aguardadas. O departamento de futebol negocia a contratação do volante Pedro Augusto, 28 anos, para ser uma das novidades no time do técnico Claudio Tencati.

O atleta tem contrato com o Fortaleza até o final da próxima temporada e chegaria por empréstimo. O Sport também demonstrou interesse em contar com o jogador.

Esta não é a primeira vez que o Juventude tenta contratar o volante. Em abril, o Verdão demonstrou interesse em Pedro Augusto, mas a negociação não evoluiu. Agora, com a possível saída de Caíque, o Ju busca alternativas para a sequência da temporada.

Pedro Augusto foi contratado pelo Fortaleza em 2023 e atuou em 21 jogos. Naquele ano, ele ficou marcado por ter perdido o último pênalti na final da Sul-Americana contra a LDU, na derrota por 4 a 3. Já em 2024, participou de 45 partidas.

Neste ano, Pedro Augusto atuou em apenas cinco oportunidades. Foram 324 minutos em campo. No total, com a camisa do Fortaleza, ele soma 71 partidas, um gol e o título da Copa do Nordeste de 2024.

O volante foi revelado pelo São Paulo, mas disputou somente dois jogos pelo profissional em 2018. Depois, foi emprestado ao São Bento e logo se transferiu para o futebol português, onde atuou por cinco temporadas.