Relembre como foram os jogos decisivos entre Caxias e Grêmio na final do Gauchão de 2000

Comemoração do gol de Ivair na final em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias e Grêmio se enfrentaram duas vezes na decisão do Gauchão de 2000. A partida de ida foi realizada no Estádio Centenário. Foi quando a equipe de Tite encaminhou a taça com uma sonora goleada de 3 a 0 no Tricolor de Ronaldinho e um esquadrão de grandes jogadores como Zinho, Amato e Astrada.

E em apenas 20 minutos, duas bolas na trave e uma defesa milagrosa do goleiro Sílvio davam indícios de que o Grená sabia a importância de garantir uma vantagem para o duelo de volta, em Porto Alegre.

No finalzinho, enquanto Carlos Simon sinalizava o tempo de acréscimos, Jajá fez um cruzamento preciso e Gil Baiano, de cabeça, abriu o placar. Foi pouco por tudo o que o Ca­xias fez e pelo que o Grêmio não fez no primeiro tempo. Mas estava, enfim, aberto o caminho.

Caminho que, no início do segundo tempo, foi tortuoso para Alex Xavier, após a cobrança de falta de Ivair. O vo­lante grená chutou com força, a bola desviou no zagueiro gremista, enganou Sílvio, e entrou: 2 a O.

E teve mais. Aos 23, Jairo Santos cruzou da direita. A bola desviou de novo no aza­rado Alex Xavier e sobrou para Már­cio Hahn, que decretou a imensa superioridade grená para coroar uma noite mági­ca, sem precedentes.

Foi uma das maiores vitórias da historia do Caxias. O time grená goleou o milionário Grêmio por 3 a 0 e encaminhou o título do Gauchão.

Ficha Técnica

Caxias 3x0 Grêmio - Final do Gauchão 2000 - Jogo de ida

Data: 14/06/2000

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Caxias

Gilmar; Jairo Santos, Emerson, Paulo Turra e Sandro Ne­ ves; Ivair (Claudio), Titi, Gil Baiano e Maurício (Márcio); Jajá (Moreno) e Adão. Técnico: Tite.

Grêmio

Silvio; Anderson, Marinho, Alex Xavier, Nenê e Róger (Jé); Anderson Polga, Gavião (Guilherme) e Zinho; Adriano (Amato) e Ronaldinho. Técnico: Antônio Lopes.



Arbitragem: Carlos Simon, com Altemir Hausmann e Júlio César Santos

Cartões amarelos: lvair, Sandro Neves, Jairo Santos (C), Anderson Polga, Anderson, Marinho, Jé (G). Gols: Gil Baiano, aos 44min, no primeiro tempo; Ivair, aos 3min, e Márcio Hahn, aos 23min, no segundo.

Público: 15.185 (total) e 13.369 (pagantes)

Renda: R$ 102.951 mil





Decisão no Olímpico

Gilmar defendeu o pênalti de Ronaldinho e Grená confirmou o título com um empate em 0 a 0. Porthus Junior / Agencia RBS

O dia 21 de junho de 2000 está eternizado na história do Caxias. Em pleno Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o time grená segurou o Grêmio e conquistou o inédito título do Campeonato Gaúcho daquele ano. A equipe comandada pelo técnico Tite entrava para a história do clube e do futebol do Rio Grande do Sul. O Caxias foi o último campeão gaúcho do século XX.

A conquista passou pela segurança defensiva do Caxias. O goleiro Gilmar fechou o gol grená e foi determinante para o empate sem gols. Ele fez três defesas difíceis, duas em chutes de dentro da área nos primeiros 45 minutos da partida.

No final do segundo tempo, defendeu um pênalti cobrado por Ronaldinho. Foi o último lance do jogo e coroou a atuação de Gilmar.

Ficha técnica

Grêmio 0 x 0 Caxias

Data: 21/06/2000

Local: Estádio Olímpico, Porto Alegre (RS)

Grêmio

Sílvio; Ânderson Lima, Marinho, Alex Xavier e Roger; Ânderson Polga (Eduardo Costa), Itaqui (Beto), Zinho e Ronaldinho Gaúcho; Cláudio Pitbull e Amato. Técnico: Antônio Lopes.

Caxias

Gilmar; Jairo Santos, Émerson, Paulo Turra e Sandro Neves; Ivair, Titi (Cláudio), Gil Baiano e Márcio; Jajá (Delmer) e Adão (Luciano Araújo). Técnico: Tite.