Relembre a campanha vitoriosa do Caxias no Campeonato Gaúcho de 2000

Grená venceu os dois clássicos Ca-Jus no Gauchão 2000. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

A trajetória para o título grená começou no dia 23 de janeiro de 2000, data de largada para a disputa do Campeonato Gaúcho. A competição só terminou em 21 junho, com a conquista histórica do Caxias, diante do Grêmio, no Olímpico.

A fórmula daquela edição foi bem diferente da atual. Na primeira fase, participaram somente os times do Interior. E o Caxias se classificou em segundo lugar, com 18 pontos após 12 jogos. O líder do grupo foi o Esportivo, que somou 26. Além deles, 15 de Novembro de Campo Bom, Passo Fundo e Santa Cruz avançaram para encarar Inter, Grêmio e Juventude no octogonal semifinal — sendo que os três últimos eram equipes da Série A do Brasileiro.

O Caxias venceu Inter, Grêmio e Juventude e conquistou o primeiro turno. Com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, a equipe grená foi a campeã e se garantiu na final da competição. A conquista do turno veio diante do Grêmio, no Olímpico: vitória por 2 a 1, com gols de Ivair e Jajá para o Grená.

O segundo turno foi vencido pelo Grêmio, com o milionário time de estrelas treinado por Antônio Lopes e que tinha nomes como Zinho, Astrada, Amato, Anderson Lima e promessas como Anderson Polga e um Ronaldinho que já encantava o Brasil com seu talento acima da média.

Em 28 partidas daquela campanha, o Caxias venceu 13, empatou sete e perdeu oito. O time grená venceu os dois clássicos Ca-Jus: 1 a 0 e 3 a 0. Contra o Inter, uma vitória (2 a 0) e uma derrota (4 a 1). Já diante do Grêmio foram duas vitórias (2 a 1 e 3 a 0), uma derrota (1 a 0) e um empate (0 a 0).

Números da campanha

28 jogos

13 vitórias

7 empates

8 derrotas

42 gols marcados

28 gols sofridos

Fase Classificatória

23/1/2000 - Caxias 2x2 Veranópolis

3/2/2000 - São José-PoA 1x1 Caxias

6/2/2000 - Esportivo 0x0 Caxias

13/2/2000 - Caxias 1x0 Rio Grande

17/2/2000 - Pelotas 0x3 Caxias

20/2/2000 - Caxias 3x0 Inter-SM

27/2/2000 - Inter-SM 0x1 Caxias

1/3/2000 - Caxias 3x1 Pelotas

5/3/2000 - Rio Grande 2x1 Caxias

12/3/2000 - Caxias 1x3 Esportivo

16/3/2000 - Caxias 1x2 São José-PoA

26/3/2000 - Veranópolis 4x2 Caxias

Octogonal Final

1º turno

2/4/2000 - Caxias 4x0 Passo Fundo

9/4/2000 - Juventude 0x1 Caxias

15/4/2000 - Caxias 2x0 Inter

22/4/2000 - 15 de Novembro 2x0 Caxias

25/4/2000 - Esportivo 0x0 Caxias

30/4/2000 - Caxias 4x3 Santa Cruz

7/5/2000 - Grêmio 1x2 Caxias

Classificação: 1º) Caxias, 16;

2º) Juventude, Inter e Grêmio, 12; 5º) 15 de Novembro, 9; 6º) Santa Cruz, 7; 7º) Esportivo, 5; 8º) Passo Fundo, 2.

2ª turno

10/5/2000 - Passo Fundo 1x0 Caxias

14/5/2000 - Caxias 3x0 Juventude

17/5/2000 - Caxias 2x0 Esportivo

21/5/2000 - Inter 4x1 Caxias

25/5/2000 - Caxias 0x0 15 de Novembro

3/6/2000 - Santa Cruz 1x1 Caxias

10/6/2000 - Caxias 0x1 Grêmio

Classificação: 1º) Grêmio, 19; 2º) Inter, 18; 3º) Juventude 10; 4º) 15 de Novembro, 9, 5º) Caxias, 8; 6º) Passo Fundo, 7; 7º) Esportivo, 5; 8º) Santa Cruz, 2.

Finais

14/6/2000 - Caxias 3x0 Grêmio

21/6/2000 - Grêmio 0x0 Caxias

Artilharia:

Felipe (Passo Fundo) 13 gols;

Ronaldinho (Grêmio) 11;

Gabriel (Esportivo) e Ernestina (Guarani de Venâncio Aires), 10;

Rogerinho, Santa Cruz, 9;

Zé Clei (Esportivo), Patrick e Sotelo (Santa Cruz), 8;

Fabiano (Inter), Cris (Juventude), Adão e Gil Baiano, (Caxias), 7.