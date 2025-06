Recreio da Juventude é destaque no Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno

O Recreio da Juventude conquistou resultados expressivos no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno – Troféu Ruben Dinard de Araújo. A competição foi realizada em Bauru, no interior de São Paulo, e contou com mais de 680 atletas de 127 clubes brasileiros.

Formado por uma delegação com 19 atletas, o clube caxiense encerrou a competição como o melhor representante do Rio Grande do Sul, segundo melhor da região Sul e em 9º lugar geral. A equipe conquistou quatro medalhas no total, duas de ouro e duas de bronze.