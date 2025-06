Recreio da Juventude bate recorde em competição internacional de Badminton

Time volta às quadras na próxima quarta-feira (18), no Sul-Brasileiro de Badminton Recreio da Juventude / Divulgação

No último sábado (14), a equipe adulta de badminton do Recreio da Juventude encerrou sua participação no Venezuela Future Series. O clube bateu seu recorde de pódios em uma única competição internacional, conquistando cinco medalhas, sendo dois ouros, uma prata e dois bronzes.

Gabriel Zink ficou em terceiro lugar na simples masculina e venceu o ouro nas duplas masculinas junto de Vinícius Ribeiro, que conquistou também o bronze nas duplas mistas com Daiane Carvalho. Daiane garantiu o lugar mais alto do pódio nas duplas femininas com Maria Júlia, que foi vice-campeã na simples feminina.

Com o desempenho, Maria Júlia consolidou-se como a segunda brasileira melhor posicionada no ranking mundial da Federação Internacional de Badminton (BWF).

— Foram duas competições muito difíceis, com logísticas cansativas, mas a equipe se sobressaiu. Conseguimos superar os resultados do ano passado em apenas duas competições, além da marca da Maria Júlia, que se firma como uma das principais da América no ranking mundial — destacou a comissão técnica da equipe.

O próximo desafio inicia na próxima quarta-feira (18) e segue até sexta-feira (20), quando a equipe disputa o Sul-Brasileiro de Badminton, em Curitiba, no Paraná.

Medalhas conquistadas no Venezuela Future Series: