Raio X dos reforços: Quem deu certo e quem não correspondeu no Juventude até aqui na temporada

O Juventude contratou, até o momento, praticamente dois times para a temporada de 2025. Contudo, muitos atletas ainda não corresponderam em campo e o reflexo está na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe finalizou a 11ª rodada com oito pontos na penúltima colocação na zona de rebaixamento.

Com a parada para o Mundial de Clubes, o departamento de futebol entra em campo para reforçar o elenco em praticamente todas as posições para evitar o pior, uma queda à Série B. Além das chegadas, o Juventude também terá saídas de atletas que não renderam o esperado, como revelou o vice de futebol Almir Adami:

A equipe de Esportes do Grupo RBS Serra fez uma avaliação dos reforços do Juventude até o momento da temporada. Dos 21 contratados, dois se sobressaíram, os atacantes Batalla e Ênio. No ataque também há um grande número de atletas que decepcionaram, como Petterson, Giovanny, Vitor Pernambuco e Mauricio Garcez.