Quem já saiu e quem ainda deve ser negociado pelo Juventude para a sequência de 2025

Com a parada para o Mundial de Clubes, o Juventude só volta a jogar em julho. Até lá, o elenco passará por uma reformulação. Até o momento, cinco atletas já foram negociados e não permanecem para sequência do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Gabriel Souza retornou para o Cianorte-PR. Ele estava por empréstimo no Verdão por três meses. O Juventude optou por não efetivar o direito de compra do jogador e o liberou para retornar ao clube paranaense.

O volante Kelvi foi negociado com o Guarani-SP. O clube paulista disputa a Série C. O Alviverde ficará com 30% de uma futura venda do atleta.