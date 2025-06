"Quando você é um dos líderes, tem que servir de exemplo para os outros", afirma jogador do Caxias

O meia Tomas Bastos é considerado um "líder nato" pelo técnico Júnior Rocha. O camisa 10 cresceu de produção após a vinda do treinador ao Estádio Centenário e se transformou num homem de confiança no elenco grená.

— Eu sou um atleta que, independente da posição que eu exerço aqui dentro do Caxias, eu quero ajudar. Se for lateral, volante, meia, atacante, eu quero estar dentro de campo . Eu sei da minha importância quando eu estou ali dentro. E você vai até o limite para querer ajudar a sua equipe — garantiu o meia.

Recentemente, Tomas Bastos superou as dores que tinha na coxa para poder estar em campo diante do Botafogo-PB. Apesar do Departamento Médico do clube ter dado o diagnóstico inicial de que ele teria uma lesão de Grau 2, o meia garantiu que não se sentia inapto para entrar em campo no Estádio Almeidão. E dos pés dele saiu a importante vitória de 2 a 1, que garantiu a liderança da Série C ao Grená na nona rodada.