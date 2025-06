Pretendido pelo Juventude, volante deve ser anunciado por adversário alviverde da Série A

Volante tem futuro encaminhado após concorrência. Matheus Amorim / Fortaleza / Divulgação

O Juventude abriu a segunda quinzena de junho sem nenhum reforço anunciado para o retorno do Campeonato Brasileiro. O Verdão entra em campo no dia 13 de julho contra o Sport. E foi para o mesmo adversário da retomada que o alviverde perdeu a disputa pelo volante Pedro Augusto, do Fortaleza. O jogador deve seguir no Nordeste.

O atleta de 28 anos tinha o interesse também do Juventude. O meio-campista tem contrato com o Fortaleza até o final da próxima temporada e chegaria por empréstimo ao Jaconi. O Sport teria oferecido um salário mais alto que o patamar do Juventude e um contrato de dois anos pelo jogador. Ainda não houve a oficialização do negócio, que deve ocorrer nos próximos dias.

Esta não era a primeira vez que o Juventude tentava contratar o volante. No começo do ano, o Verdão demonstrou interesse em Pedro Augusto, mas a negociação não evoluiu. Com uma possível saída do volante Caíque, o Ju busca alternativas para a sequência da temporada.