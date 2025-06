Por questões climáticas, jogos de Glória e Brasil-Far são adiados na Divisão de Acesso

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou um comunicado nesta quinta-feira (19) informando o adiamento de três jogos da Divisão de Acesso. O motivo é a chuva que cai de forma incessante no Rio Grande do Sul.

Das três partidas, duas envolvem clubes da Serra. O jogo entre Lajeadense e Brasil-Far saiu de domingo e foi adiado para terça-feira (24) . A partida começa às 19h30min no Estádio Alviazul, em Lajeado. O time de Farroupilha é oitavo com nove pontos na Série A2.

O outro compromisso com mudança de data é do Glória. O Leão receberia o Novo Hamburgo, no próximo domingo, mas o jogo passou para quarta-feira (25), no Estádio Altos da Glória, às 19h. O time de Vacaria busca a primeira vitória na competição e tem cinco pontos. A equipe é a penúltima colocada.