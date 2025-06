Pelo Brasileiro Sub-17, Juventude recebe o Bragantino em Flores da Cunha

O Verdão conquistou seis pontos em quatro jogos. Nathan Bizotto / E.C.Juventude / Divulgação

Nesta quarta-feira (11), o Juventude enfrenta o Bragantino em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida inicia às 15h, no Homero Sodatelli, em Flores da Cunha. Para ingressar no estádio basta trazer 2kg de alimentos não perecíveis, exceto sal.

A equipe de Márcio Ebert está em 13º lugar na tabela, com seis pontos, vindo de duas vitórias. Os paulistas estão em quinto, com apenas um ponto a mais do que o Papo.

Na última rodada, os guris alviverdes foram derrotados pelo Vasco por 3 a 1, enquanto o Bragantino empatou sem gols com o Corinthians.

Na primeira fase do nacional sub-17, as equipes têm confrontos em turno único. Os times do G-8 avançam às quartas de final, que são disputadas em jogo único, na casa do melhor colocado da primeira fase. As semifinais acontecem da mesma forma. A final tem jogos de ida e volta.