Pelo Brasileirão Sub-17, Juventude recebe o lanterna Atlético-GO

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Juventude enfrenta o Atlético-GO, nesta quarta-feira (25), às 15h, no estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha. O ingresso é 2kg de alimento não perecível.

A equipe de Márcio Ebert está na 15º colocação, com 7 pontos, e busca a terceira vitória na competição para se aproximar do G-8. O Atlético-GO é o atual lanterna, com um ponto apenas.

Na primeira fase, composta pelos 20 times melhor posicionados no Ranking Nacional de Clubes, é disputada em turno único e os oito melhores avançam às quartas de final . As quartas e a semifinal são definidas em jogo único, ao contrário da final, que é realizada em jogos de ida e volta.

No Gauchão da categoria, a equipe comandada por Márcio Ebert disputa o jogo de volta da semifinal contra o Esportivo no próximo sábado (28), às 11h, no Campo da Randon, em Caxias do Sul. Na ida, 1 a 0 para o Papo.