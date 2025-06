Parada, reforços e problemas táticos: técnico do Juventude projeta sequência para a virada no Brasileiro

Juventude, de Claudio Tencati, é penúltimo colocado com oito pontos na Série A. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude ainda terá alguns dias até um período de férias para o elenco de jogadores. Após a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, os jogadores ganharam folga nesta segunda-feira (2). A reavaliação dos atletas que jogaram no final de semana será nesta terça-feira (3), dia da reapresentação.

O grupo do Verdão ainda seguirá treinando até quinta-feira. No dia seguinte, sexta (6), o elenco ganhará um período de férias, pois o Brasileirão avançará no mês de dezembro até véspera do Natal. O grupo volta das férias no dia 23 de junho para uma intertemporada. A retomada servirá para uma virada de chave no Brasileirão.

— Nós temos que se reerguer, se organizar, se reestruturar, e essa parada ela vai ser o ponto-chave da virada para a Juventude. Aqui que vai ter que ser a nossa virada. Parou, zerou e agora essa intertemporada vai ter que ser extremamente importante, técnico, tático, físico, para quando voltar, a equipe estará totalmente ajustada para o brasileiro e fazer a diferença para retomar o nosso caminho — afirmou o técnico do Juventude Claudio Tencati.

REFORÇOS

O elenco de jogadores do Juventude passará por uma reformulação nesta parada. Alguns jogadores vão deixar o Estádio Alfredo Jaconi e outros chegarão para a sequência da temporada. Sobre os reforços, o técnico admite já ter conversas com a direção, mas evita falar em posições:

— Temos falado internamente, a gente tem conversado e elas (contratações) vão acontecer. Então já está acontecendo, o mercado está agitado, então quem são os responsáveis ali, estão debatendo direto comigo, o Júlio que está mais diretamente comigo, mais como o Adami e o Bianchi. Temos conversado a respeito disso. Elas vão acontecer, você pode ter certeza disso — declarou o técnico, que ao ser questionado se o elenco precisa de um goleiro titular, respondeu:

— Eu me abstenho de falar de posição, então como eu estou nesse processo agora, como treinador e gerenciamento de elenco, qualquer setor que eu apontar, o jogador está aqui, e aí a gente vai definir internamente, são vários setores que a gente tem necessidades, nós sabemos disso.

PROBLEMAS TÁTICOS

O técnico Claudio Tencati terá tempo para trabalhar diversas situações com o elenco de jogadores do Juventude. Ele admitiu que tem muito trabalho para fazer tanto defensivamente quanto ofensivamente. No aspecto defensivo, Tencati quer um Juventude competitivo. O exemplo foi o jogo contra o Bragantino, quando a equipe perdeu por 1 a 0. O gol saiu em cobrança de falta direta. Já a bola área defensiva é um problema que voltou diante do Tricolor:

— Eu entendi que tinha resolvido, porque se a gente pegar do jogo do Fluminense, sofremos não, se pegar o jogo do Bragantino, sofremos não e com Grêmio sofremos mais. Agora olhar todo esse material de vídeo, pegar os três jogos, vamos recortar ele em partes, o que a gente produziu ofensivamente, o que a gente não produziu, o porquê não produziu, o que a gente produziu defensivamente, então também mesmo o viés, o porquê que não produziu, essas deficiências do jogo aéreo, porque daí a gente teve umas três, quatro bolas seguidas, e o goleiro tendo que defender muito as bolas, então não pode ocorrer — declarou Tencati, que também citou os problemas ofensivos: