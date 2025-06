Sobe o som Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

OUÇA: Episódios e Radionovela do Especial "Rio Grande Grená", os 25 anos do título gaúcho do Caxias

Personagens marcantes na conquista do Estadual, como o técnico Tite, participaram do conteúdo elaborado pelos veículos do Grupo RBS na Serra

21/06/2025 - 14h00min Compartilhar Compartilhar